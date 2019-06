Dopo aver interrotto il rapporto con Bepi Pillon in seguito all’uscita dai playoff di Serie B, il Pescara ha deciso chi sarà il suo prossimo allenatore: Luciano Zauri.

Lunedì 3, o al massimo martedì 4 giugno, arriverà l’annuncio ufficiale. Il presidente Daniele Sebastiani ha deciso di affidarsi all’ex tecnico della primavera ed ex difensore di Lazio, Atalanta e Sampdoria. La società abruzzese, che vedrà Antonio Bocchetti (ex difensore del Pescara di Zdenek Zeman) come nuovo direttore sportivo, punterà a un ringiovanimento della rosa, ma anche a un torneo di rilievo, dopo aver mancato in questa stagione l’approdo alla finalissima playoff. Dopo le vacanze, la squadra si ritroverà in città nella prima settimana di luglio per le visite mediche, prima della partenza per il ritiro di Lucoli (L’Aquila).