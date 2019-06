Pogba fa sognare i tifosi della Juventus: “vado via dal Manchester United”

“Dopo tre stagioni al Manchester United e dopo quest’anno che è stato il mio migliore penso sia giunto il momento di una nuova sfida”. Sono le clamorose dichiarazioni del centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, in merito al suo futuro. “Potrebbe essere un buon momento per una nuova sfida da qualche altra parte -ribadisce il 26enne francese a margine di un evento promozionale a Tokyo-. Bisognerà parlare, bisognerà pensare molto. A Manchester ho passato tre stagioni, mi sono comportato bene. Momenti buoni e momenti brutti, ma questo succede a tutti e ovunque”. Pogba è un nome caldo per la Juventus ed i bianconeri adesso possono sognare il clamoroso ritorno.