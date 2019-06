Quanto guadagna Ibrahimovic? Lo svedese è il più pagato in Mls

Quanto guadagna Zlatan Ibahimovic? Lo svedese è il calciatore più pagato della Mls con uno stipendio da 7,2 milioni di dollari all’anno, secondo i dati pubblicati dalla MLS Players Association. Lo svedese ha ottenuto più del doppio dei 3,5 milioni pagati a Wayne Rooney, suo ex compagno di squadra del Manchester United e che gioca con il D.C. United, secondo i dati del MLSPA. Ibra da quando è arrivato in America ha segnato 33 gol in 39 partite, a cui aggiungere 13 assist. Il secondo più pagato è stato Giovani Dos Santos, ex compagno di squadra di Ibrahimovic, con 6,5 milioni di dollari, poi i due americani del Toronto, Michael Bradley e Jozy Altidore, con 6,43 milioni e 6,33 milioni. Il messicano Carlos Vela, attaccante del los Angeles FC e attuale capocannoniere occupa la quinta posizione. Secondo la MLSPA, 54 dei 691 giocatori della MLS guadagnano almeno un milione di dollari all’anno.