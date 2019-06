La rassegna stampa di sabato 8 giugno – Le prime pagine di calcio: “Guardiola, Sarri ti porto via Cancelo” [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La rassegna stampa di sabato 8 giugno – Continua il nostro appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, sono ore caldissime sia per le panchine che per il calciomercato. La rosea riserva la prima pagina al calcio femminile. Il Corriere apre con l’intervista al presidente del Napoli De Laurentiis: “mi volevano smontare il Napoli”, su TuttoSport le intenzioni del Manchester City che ha messo nel mirino il terzino destro Cancelo, calciatore considerato sacrificabile dal club bianconero. In alto la fotogallery con le prime pagine.