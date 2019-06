La rassegna stampa di venerdì 14 giugno – Le prime pagine di calcio: “scambio Juve-Roma, shock Totti” [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato, la rosea apre con la clamorosa notizia di un possibile addio di Francesco Totti alla Roma, in primo piano ancora la Roma con uno scambio che potrebbe riguardare il difensore Manolas e l’attaccante Gonzalo Higuain, manovre importanti dunque con la Juventus. Si parla anche del nuovo Milan di Giampaolo, è andato in scena un pranzo tra il tecnico, Maldini e Boban per programmare al meglio la prossima stagione. In alto la fotogallery con tutte le prime pagine.