Roma, l’annuncio dell’allenatore Prosinecki: “Dzeko ha deciso di andare via”

Dopo l’arrivo dell’allenatore Fonseca la Roma si prepara a tuffarsi sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra in grado di ribaltare il risultato della scorsa stagione, della rosa non farà parte certamente l’attaccante Edin Dzeko. La conferma arriva direttamente dal commissario tecnico della Bosnia Robert Prosinecki ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, ha raccontato di aver parlato con lui e Miralem Pjanic. “Pjanic resta alla Juve, invece Dzeko mi ha detto: ‘Vado via’, probabilmente per una squadra italiana”. Dzeko sembra destinato ad indossare la maglia dell’Inter.