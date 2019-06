Roma, Fonseca si presenta: gli obiettivi, le idee di gioco ed il modulo

Inizia un nuovo progetto in casa Roma con l’arrivo del tecnico Fonseca. Il tecnico portoghese si dice “molto contento, emozionato e fiducioso in vista di questa nuova sfida che mi aspetta – le sue parole in un’intervista sul sito del club – Sin dal primo momento non ho mai avuto dubbi sull’opportunita’ di venire alla Roma. E’ un grande club, con grandi tifosi. Voglio costruire qualcosa che possa portare fiducia ed entusiasmo al club e ai suoi tifosi. Sono molto entusiasta”. Fra i suoi obiettivi era “allenare in uno dei migliori campionati europei e la Serie A e’ uno di questi. La Roma e’ una delle migliori squadre in Europa. Sono molto ambizioso e la mia ambizione era proprio quella di allenare uno dei piu’ importanti club europei. Quando questa opportunita’ si e’ presentata, dopo tre anni di grandi successi in Ucraina, ho pensato fosse ora di andare per realizzare questo sogno”. La Serie A e’ conosciuta come una delle competizioni piu’ impegnative, anche dal punto di vista tattico. “E’ per questo che il calcio italiano mi entusiasma. Perche’ si basa sulla tattica ed e’ difficile”.

“Ogni settimana, ogni partita rappresentano una sfida importante per l’allenatore. Sono molto motivato, voglio creare qualcosa con la nostra squadra, qualcosa che sia in grado di sorprendere gli avversari”, insiste Fonseca, consapevole che “in Italia ci sono tante squadre forti e questa stagione sara’ piu’ competitiva delle altre. E’ tornato Antonio Conte, forse tornera’ Maurizio Sarri e ci sono tanti giocatori forti. Le squadre stanno diventando sempre piu’ attrezzate rispetto agli anni passati e questo e’ importante per il calcio e per i tifosi italiani”. Uno dei primi compiti che attende il neo tecnico giallorosso e’ “trasmettere questa passione alle persone che lavorano con me. Amo il gioco del calcio e voglio che le persone che mi circondano condividano la stessa passione che ho io per questo sport”. Fonseca vuole costruire una Roma “prima di tutto coraggiosa, che scenda in campo con lo stesso approccio a prescindere dal fatto che l’avversaria sia una squadra piccola o grande. Dobbiamo costruire una squadra competitiva, che metta in pratica un gioco di qualita’, un calcio che renda orgogliosi i tifosi. La qualita’ del gioco per me e’ molto importante. Ovviamente vogliamo vincere, l’obiettivo principale e’ quello, ma allo stesso modo vogliamo metter su una squadra che sappia esprimere un gioco di qualita'”.

“A me non basta solo vincere. Ovviamente mi piace, ma voglio vedere le nostre idee applicate sul campo. Voglio vedere un gioco di qualita’, un gioco che possa entusiasmare i tifosi”. E le premesse ci sono tutte. “C’e’ tanta qualita’ nella squadra. Una delle cose piu’ importanti e’ trovare la chiave giusta per utilizzare i giocatori al fine di sfruttare al meglio le loro caratteristiche. Mi piace giocare con il 4-2-3-1, ma il sistema non e’ la cosa piu’ importante, contano le dinamiche, i principi fondamentali di un tipo di gioco. Spero di mettere su una squadra molto dinamica”. Con la Roma attesa dai preliminari di Europa League “potremmo avere solo quattro settimane che ci separano dalla prima partita ufficiale. Credo che dovranno adattarsi alle mie idee molto velocemente. Preferirei avere piu’ tempo, ma non possiamo farci niente e quindi sfrutteremo queste quattro settimane per preparare la squadra al meglio per il primo impegno”. Infine un messaggio ai tifosi. “L’unica cosa che posso promettere e’ che costruiremo una squadra competitiva e coraggiosa. Come ho gia’ detto, sono sicuro che riusciremo a organizzare una squadra che rendera’ i tifosi orgogliosi. Insieme a loro possiamo costruire una squadra forte”.