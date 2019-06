La Salernitana rimane in Serie B, il sindaco di Salerno: “la salvezza l’unica nota lieta della stagione”

“Siamo soddisfatti per la salvezza conquistata dalla squadra sul campo. E l’unica nota lieta di una stagione deludente e con molti errori. Adesso dedichiamoci a celebrare il Centenario in modo degno del valore della Salernitana per la nostra città secondo quanto già concordato tra Comune e tifosi. Ma da subito occorre anche che la proprietà palesi ai tifosi ed alla città, in modo chiaro e con fatti concreti, i propri programmi per il futuro del calcio a Salerno”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, al termine della partita Venezia-Salernitana, salvezza per gli ospiti dopo i calci di rigori.