CALCIOMERCATO SAMPDORIA – La Sampdoria ha raggiunto l’intesa con il nuovo allenatore: sarà Stefano Pioli a guidare i blucerchiati nella prossima stagione. Lunedì, dopo l’incontro tra Ferrero e Giampaolo, che sancirà il divorzio dall’allenatore di Bellinzona, arriverà la firma. La dirigenza della Sampdoria avrebbe sondato i profili di Gattuso, Di Francesco e Liverani ma alla fine è stato scelto Pioli, ex allenatore della Fiorentina. Intanto arriva un colpo per l’attacco doriano: è fatta per Lammers, bomber del Psv (l’ultima stagione in prestito all’Heerenveen) per il quale saranno versati 10 milioni più 2 di bonus.

Calciomercato Sampdoria, vicinissimo Sam Lammers del Psv Eindhoven