Sarri alla Juventus, Mancini: “un bene per il calcio italiano”

“Quando un allenatore bravo torna in Italia, è un bene per il calcio italiano”. Sono le dichiarazioni del ct azzurro Roberto Mancini, nella tarda serata di ieri, commentando l’annuncio della Juventus dell’ingaggio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore, inizia un nuovo progetto in casa bianconera che ha intenzione di riprovarci in Champions con un nuovo tecnico. “L’addio di Totti alla Roma? Mi dispiace se dovesse lasciare la Roma. Un futuro azzurro per Totti? Non lo so questo”. L’ex capitano giallorosso ha programmato nella giornata di oggi una conferenza stampa, grande attesa tra i tifosi della Roma e non solo.