Sassari calcio Latte Dolce: confermato Tony Gianni, il problem solver [FOTO]

Ogni allenatore ha il suo randello, ogni gruppo ha il suo problem solver, ogni squadra ha il suo MR Wolf (“Risolvo problemi” cit. Pulp Fiction). Così Tony Gianni, arrivato la scorsa stagione in forza al Sassari calcio Latte Dolce, dopo una stagione passata ad allenarsi ed essere pronto a rispondere presente alla chiamata del mister – in qualunque situazione ed in diversi ruoli del campo – ha meritato la sua ricompensa pronto, ancora una volta, a mettersi a disposizione della causa sassarese e, se occorre, provare magari a risolvere qualche problema. Centrocampista, nato a Ozieri l’8 marzo del 1995, è la decima pedina dello scacchiere biancoceleste 2019-’20. Stay tuned.

Tony Gianni, «Il bilancio dello scorso campionato è stra positivo, e questo vale sia a livello personale che a livello di squadra. Tony è cambiato sicuramente in positivo, dal punto di vista umano avendo a che fare con un gruppo fatto di persone vere che mi hanno fatto sentire subito a casa, e dal punto di vista sportivo in quanto da sportivi è necessario mettersi costantemente in discussione per cercare di migliorare, affrontando un campionato duro ma in un ambiente stimolante e che per forza di cose ti spinge a alzare l’asticella. Si perché è fondamentale farsi trovare sempre pronti quando chiamati in causa, per giocare al massimo delle nostre possibilità 1, 10 o 90 minuti. La prossima stagione non sarà affatto semplice ripetere quanto è stato fatto nella stagione appena conclusa, ma come sempre l’obiettivo non può che essere lavorare per migliorarsi, ed io sono sicuro che questo gruppo, anche se con qualche naturale cambiamento, darà tutto e non si accontenterà di disputare un campionato anonimo.. ci sarà da divertirsi».