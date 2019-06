Scandalo combine, Immobile furioso: il messaggio su Instagram dell’attaccante della Lazio

“Ci sono momenti nella vita che vanno affrontati e non sopportati, ci sono momenti dove devi agire e non dormire, ci sono dei momenti dove devi gridare chi sei e non farti dire chi sei”, “criticatemi quanto vi pare come calciatore ma sciacquatevi la bocca prima di parlare dell’uomo”, è questo il duro messaggio scritto tramite le storie Instagram dall’attaccante della Lazio Ciro Immobile che ha deciso rispondere dopo lo scandalo che l’ha colpito nelle ultime ore. Il calciatore è stato tirato in ballo nell’inchiesta Oikos, quella sul calcioscommesse che negli ultimi giorni ha portato all’arresto di personaggi legati al mondo del calcio in Spagna. Ieri è uscito il nome di Immobile e di tre calciatori del Frosinone, il biancoceleste ha dichiarato di voler prendere provvedimenti dopo la notizia lesiva della sua persona.