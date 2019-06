Tutti pazzi di Sensi, incontro con l’Inter: “abbiamo molte richieste” ma i nerazzurri sono vicinissimi

“Su Sensi abbiamo molte richiesta, ma prima di darlo via ci penseremo molto bene”. Sono le dichiarazioni di Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, intercettato dai microfoni di Sky dopo un incontro con l’Inter per il futuro del centrocampista. Sensi è nel mirino anche del Milan, si sta aprendo una vera e propria asta per uno dei migliori calciatori nel suo ruolo. Carnevali ha invece smentito l’interesse del Sassuolo per l’attaccante nerazzurro Pinamonti. Qualche minuto dopo è uscito anche l’agente di Sensi, Giuseppe Riso: “abbiamo fatto una chiacchierata, vediamo cosa succede nelle prossime ore. Ci sono buone sensazioni”. L’incontro è andato a buon fine, Sensi dovrebbe vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione.