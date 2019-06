La Uefa ha sospeso il procedimento del Milan sul Fair Play Finanziario, per prendere una decisione definitiva la Camera giudicante aspetterà il verdetto del Tas sul ricorso dei rossoneri. Ecco il comunicato.

“La Camera Giudicante dell’UEFA Club Financial Control Body (CFCB) sospende il procedimento nei confronti dell’AC Milan in merito al mancato rispetto del requisito di break-even durante l’attuale periodo di monitoraggio valutato nella stagione 2018/19 e che copre i periodi di segnalazione che termina nel 2016, 2017 e 2018. La sospensione del procedimento rimarrà in vigore fino a dopo l’emissione della decisione del CAS relativa alla sanzione imposta al club per non aver rispettato il requisito di break-even nei periodi che terminano nel 2015, 2016 e 2017″.