Serie C, Teramo: Franco Iachini è il nuovo proprietario del club [DETTAGLI]

La società Teramo Calcio Srl ha una nuova presidenza. Franco Iachini è ufficialmente il nuovo proprietario del club. Il closing è avvenuto nella tarda serata di ieri, presso la Infosat, azienda del neo-presidente biancorosso, alla presenza del notaio Antonio Mastroberardino, dell’ex patron Luciano Campitelli, del vice-presidente uscente Ercole Cimini, e dei soci di minoranza. Franco Iachini, 55 anni, Ingegnere Elettronico, originario di Teramo, è Founder & CEO della Infosat Spa. “Sono entusiasta per aver concluso questo investimento – così Franco Iachini – e, soprattutto, di essere riuscito a regalare lo stadio alla città, attraverso la sua squadra di calcio. Il prossimo step sarà l’iscrizione al campionato e non vedo l’ora di cominciare. Sono positivamente sorpreso degli attestati di incoraggiamento che mi arrivano dalla tifoseria: questo mi sprona a non deluderla ed a fare il massimo per questi colori. Ringrazio Luciano Campitelli per la disponibilità dimostrata e per i traguardi raggiunti”.