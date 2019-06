Shock Sneijder, ubriaco sale sul tetto di un’auto: tira calci e balla [VIDEO]

Clamoroso episodio che riguarda l’ex calciatore dell’Inter Wesley Sneijder, in passato grande protagonista con la maglia nerazzurra e che è entrato nel cuore dei tifosi. Adesso però l’ha combinata grossa, il fantasista dell’Al Gharafa è stato protagonista di un atteggiamento clamoroso come riferisce Soccernews.nl. In Olanda il calciatore è stato fermato in stato di ubriachezza dalla Polizia, ha danneggiato un’auto prendendola a calci come dimostra un video che in questi minuti sta circolando sul web, poi si vede Sneijder anche ballare. Probabilmente non è un buon periodo fuori dal campo, l’olandese infatti si è separato dalla moglie Yolanthe Cabau. In basso il video clamoroso.

Wesley Sneijder has reportedly been arrested for being drunk and jumping on top of a car 😳

Unconfirmed reports say that he was heard shouting ‘Ohhh f**king football friend’ 😂👍#Sneijder #Inbetweeners pic.twitter.com/pxKr8LiHAC

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) 29 giugno 2019