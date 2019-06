Arbitro, ma che fai? Mette mano nel taschino, ma… [VIDEO]

Una scena simpatica, che difficilmente si vede in un campo da calcio, specie per il rapporto di tensione che spesso si viene a creare tra i calciatori o con l’arbitro. Ma quanto accaduto in Olanda può anche essere da monito per questo sport.

E’ tutto da ridere, infatti, il gesto di un direttore di gara. Un calciatore commette un fallo a centrocampo, l’arbitro gli chiede di avvicinarsi come a voler tirare fuori il cartellino giallo, ma in realtà esce soltanto il fazzolettino per asciugarsi il sudore. Risate tra i calciatori. Ecco il video.