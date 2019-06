Vicenda in continuo aggiornamento quella riguardante il presunto stupro di Neymar. Qualche giorno fa la denuncia di una donna brasiliana e le successive smentite dell’asso brasiliano, ma la vittima è rimasta sui suoi passi non cambiando posizione. Ed ha anche parlato per la prima volta, intervistata dalla Sbt, la seconda rete televisiva più importante del paese. Ecco le sue parole prima dell’amichevole tra la Selecao e il Qatar.

“E’ stata un’aggressione e uno stupro“, ha dichiarato Najila Trindade Mendes de Souza. “Era mia intenzione avere un rapporto sessuale con lui. Era aggressivo, totalmente diverso dal ragazzo che avevo conosciuto nei nostri messaggi. Volevo stare con lui così mi sono detta ‘Ok’, proverò a gestirlo. Abbiamo iniziato ad accarezzarci, a baciarci e fino a quel momento è andato tutto bene. Poi ha iniziato a picchiarmi. Le prime volte ho detto ‘ok’, va tutto bene. Poi ha iniziato a farmi molto male e gli ho chiesto di smettere“.

Il sito ‘G1’ ha riferito che la polizia è in possesso di un video di un presunto secondo incontro tra i due registrato dalla ragazza. I contenuti tuttavia non sono stati resi pubblici.