Stupro Neymar, il legale della modella rimette il mandato

STUPRO NEYMAR – Non è di certo un buon momento fuori dal campo per l’attaccante Neymar, il brasiliano è stato accusato di stupro. Le accuse sono arrivate da Najila Trindade che adesso è rimasta senza avvocato, Danilo Garcia de Andrade ha deciso di rimettere il mandato come era già successo in precedenza ai colleghi Josè Edgard Bueno e Yasmin Portela Abdalla. Il diretto interessato in un’intervista rilasciata a SBT ha spiegato di aver preso questa decisione dopo le accuse della sua assistita che lo ritiene responsabile del furto del tablet. “La signora Najila mi accusa di aver pianificato questo furto, sostenendo che il segnale di ritrovamento e localizzazione dell’apparecchio segnalava la sua presenza del tablet nel mio studio”, ha spiegato Danilo Garcia de Andrade che ha rimesso il mandato.