Stupro Neymar, la modella Najila Trindad: “il video è stato rubato”, poi si sente male e viene trasportata in ospedale

STUPRO NEYMAR – Non è un buon momento per l’attaccante Neymar, il brasiliano deve fare i conti con qualche problema di troppo fuori dal campo. Le accuse della 26enne modella Najila Trindad sono pesantissime, stupro in una stanza d’albergo, nelle ultime ore la ragazza è stata ascoltata dagli investigatori a San Paolo, la polizia ha approfondito la questione riguardante l’accusa di stupro piuttosto che quella di aggressione, la donna ha dovuto consegnare anche il video di 7 minuti che aveva registrato il giorno successivo, il 16 maggio, la presunta vittima ha spiegato che questo video era nel suo tablet digitale che è stato rubato dal suo appartamento il lunedì, secondo l’avvocato il video è stato fondamentale per confermare la violenza sessuale.

Najila Trindad non ha denunciato il furto alle autorità e ha affermato di non aver ritrovato nemmeno l’orologio ed una somma di denaro. Sulla porta dell’appartamento sono state trovate impronte digitali della modella e della sua donna delle pulizie, durante l’interrogatorio la modella ha avuto un calo di pressione, è stata trasportata in ospedale.