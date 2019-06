No votes yet.

Il pavimento di piazza San Carlo è stato infatti disseminato di cocci delle bottiglie di birra in vetro spaccate da ultrà ospiti. Ma sul posto sono già intervenute le squadre di Amiat, la società di igiene ambientale partecipata dal Comune, per la rimozione immediata dei rifiuti. Il basamento del monumento equestre a Filiberto di Savoia è stato imbrattato di adesivi di gruppi ultrà della Bosnia.

Centinaia di tifosi ospiti, fra i quali molti indossano le maglie nere degli ultra con la scritta Away Days, si sono radunati in piazza San Carlo. Per la pioggia si sono spostati sotto i portici dove alcuni hanno esploso qualche petardo tra i tavolini dei bar. Molti hanno bottiglie di alcolici in mano, ma la situazione al momento pare tranquilla. La piazza è presidiata dalla polizia che, a distanza, controlla i tifosi bosniaci.

Caos a qualche ora da Italia-Bosnia , gara valevole per le qualificazioni a Euro 2020 in scena all’Allianz Stadium di Torino.

Tensione a Torino, disordini tifosi: ultrà Bosnia fanno esplodere petardi

