Thiago Silva: “Spero che Neymar resti al Psg, Messi è il più forte che abbia visto giocare”

Thiago Silva, difensore del Psg e della nazionale brasiliana, ha parlato in vista della semifinale di Coppa America contro l’Argentina. Nella notte tra martedì e mercoledì andrà in scena un classico del calcio sudamericano, Neymar non potrà sfidare Messi: “Io spero che Neymar resti a Parigi, ma voglio anche che sia felice. Messi è il miglior giocatore che abbia mai visto giocare in campo, non ho visto campioni come Zico e Maradona, ho visto Ronaldo e Adriano, ho giocato con Seedorf, ma Messi non ha eguali. Per quanto tu possa conoscerlo e studiarlo, non capirai mai come fermare le sue qualità, sai sempre che potrà fare la differenza”.