Tolisso come Ribery: mangia bistecca bagnata d’oro [VIDEO]

Altro episodio dopo quello di Ribery, anche il centrocampista Corentin Tolisso ha deciso di assaporare il gusto di una bistecca bagnata d’oro. Il calciatore ha mostrato su Instagnam diverse storie dove si vede Tolisso assaporare una bistecca ricoperta d’oro. “Questo è per te, fratello maggiore”, ha scritto il calciatore, rivolgendosi al suo connazionale Ribéry. “Era così buono @franckribery7”, ha celebrato. Il video ha fatto in poco tempo il giro del web, è stato girato nel ristorante del famoso cuoco turco Nusret Gökçe sull’isola greca di Mykonos, la stessa scena con Ribery protagonista aveva portato più di qualche polemica. In basso il video di Tolisso.