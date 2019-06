Tottenham, Pochettino: “Il rigore in avvio ha stravolto i piani, dobbiamo essere orgogliosi”

Un cammino andato oltre le aspettative, culminato con la finale dopo l’impresa in casa dell’Ajax. Ma si è fermato all’ultima curva il percorso in Champions League del Tottenham, sconfitto in finale per 0-2 dal Liverpool. A caldo, le dichiarazioni del tecnico degli Spurs Mauricio Pochettino. Ecco le sue parole.

“Siamo orgogliosi del nostro lavoro e di quello che abbiamo fatto. Siamo stati un po’ sfortunati, con un gol subito su rigore in avvio che ha stravolto i nostri piani, ma abbiamo lottato fino all’ultimo. Non è poi stato facile giocare contro una squadra che fa un buon gioco di transizione. Tifosi e calciatori devono essere orgogliosi, ci deve essere ottimismo dopo aver raggiunto per la prima volta la finale di Champions“.