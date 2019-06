Udinese, fatta per Pierpaolo Marino: l’ex dirigente dell’Atalanta torna in Friuli

E’ fatta per Pierpaolo Marino all’Udinese. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, si starebbero limando gli ultimi dettagli. L’ex dirigente dell’Atalanta prenderà il posto di Pradè, vicinissimo a sua volta alla Fiorentina. L’ultima esperienza di Marino da dirigente era stata agli orobici. Per Pierpaolo Marino si tratta di un ritorno in Friuli dopo l’ottima parentesi nei primi anni duemila.