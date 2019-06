L’uomo del giorno – Juan Carlos Valerón, “El mago” del Deportivo La Coruña compie 44 anni: simbolo di un calcio d’altri tempi

Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Juan Carlos Valerón: l’ex calciatore del Deportivo La Coruña compie 44 anni. Un vero e proprio idolo dei tifosi del Depor, una delle ultime bandiere del calcio. 13 anni di militanza nel club galiziano e una tecnica sopraffina che gli sono valsi il soprannome di “El mago“.

CARRIERA

Valerón iniziò la sua carriera nelle giovanili del Club Deportivo Arguinegìn, poi Las Palmas, Maiorca, Atletico Madrid. All’inizio del nuovo millennio si trasferisce al Deportivo dove vince due Supercoppe di Spagna, una Coppa di Spagna e un titolo di Segunda Division. Termina la sua carriera con il Las Palmas, suo primo amore. Nel suo palmarés può vantare anche un Oro agli Europei Under 21 con la maglia della Spagna.

E’ stato uno dei protagonisti del Super Depor, capace nei primi anni 2000 di lottare per i primi quattro posti nella Liga e di stupire in Champions. Storica la rimonta contro il Milan: andata 4-1 rossonero a San Siro, ritorno 4-0 al Riazor in una delle pagine più negative della storia del Milan. In quel 4-0, Valerón segnò di testa il gol del raddoppio, le altre reti furono messe a segno da Pandiani, Luque e Fran. Valerón è uno di quei calciatori che fa amare questo sport, che fa tornare la nostalgia verso il calcio romantico. Non solo una grande tecnica, una visione di gioco e un’eleganza fuori dal comune, ma anche una correttezza rara, che gli è valsa il premio Fair Play nella Liga 2008-2009.