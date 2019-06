Il Viareggio compie 100 anni, tanti ex alla partita evento: presente Luciano Spalletti [FOTO]

1 /6 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Tanti ex calciatori alla partita che ha festeggiato i 100 anni del Viareggio. Fra loro anche l’ex allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, che ha militato nella sua carriera agonistica tra le file bianconere. All’evento presente anche Andrea Gazzoli, dg della Spal. La partita, a scopo benefico, si è disputata al campo ‘Benelli’ di Lido di Camaiore per la chiusura dello storico stadio dei Pini a Viareggio. Realizzata anche una maglia celebrativa. In alto la FOTOGALLERY.