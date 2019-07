Ajax, de Ligt non parte per il ritiro: la Juventus adesso è ad un passo

Novità importanti di calciomercato e che riguardano principalmente la Juventus. Matthijs De Ligt non parte per il ritiro in Austria con l’Ajax per “un possibile trasferimento”. L’annuncio è arrivato direttamente dal club olandese attraverso una nota. Il 19enne difensore è sempre più vicino alla Juventus, per l’annuncio sembra proprio questione di ore. Il club bianconero ha raggiunto l’accordo con il calciatore ormai da diverso tempo mentre nelle ultime ore intesa di massima anche tra i club, nelle casse del club olandese circa 70 milioni di euro. L’arrivo in Italia dovrebbe avvenire già nei primi giorni della prossima settimana poi visite mediche, firme ed annuncio. Ormai ci siamo, de Ligt pronto a vestirsi di bianconero.