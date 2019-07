Il manager sportivo Alessio Sundas e il sogno americano!

Il mondo del calcio è sempre in movimento e solo le persone che sanno andare oltre ai propri limiti possono fare la differenza. Il manager sportivo ed intermediario internazionale Alessio Sundas, dal 3 luglio si trova in Florida per stipulare degli accordi con i colleghi americani per portare il mady in Italy calcistico negli Stati Uniti.

Giocatori e giocatrici saranno ovviamente al centro del progetto di Sundas, ma saranno coinvolti anche allenatori, staff tecnici, massaggiatori, fisioterapisti, direttori sportivi dove tutti potranno essere proposti in club Americani per fare un’esperienza importante per la propria carriera. Allo stesso modo, il manager fiorentino Sundas cercherà di portare il

meglio del calcio a Stelle e strisce maschile e femminile in Italia. Alessio Sundas, grazie alla sua agenzia Sport Man si occuperà anche di ricercare sponsor per club americani provando ad entrare così in un mercato molto importante per tutte le opportunità che crea.