Amichevoli internazionali, successi per Chelsea e Arsenal: Gunners ok dopo i rigori

Si sono giocate diverse interessanti amichevoli internazionali, in campo non solo Liverpool e Real Madrid che hanno ottenuto due vittorie, successi anche di Chelsea e Arsenal. I Blues si sono imposti per 5-3 sul campo del Salisburgo, chiudendo in pratica la sfida nei primi 28′ con una doppietta di Pulisic (20′ e 28′) e un rigore di Barkley (23′), nel secondo tempo Salisburgo in gol con Onguene poi il Chelsea con Pedro (12′). Nel finale, doppietta di Minamino (40′ su rigore e 45′) chiude Batshuayi al 43′. L’Arsenal ha invece vinto dopo i calci di rigore contro l’Angers, francesi avanti al 13′ con El Melali, pareggio nella ripresa con Nelson. Dopo i tempi supplementari i rigori che hanno premiato gli inglesi.