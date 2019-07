Successo in amichevole per il Manchester City di Pep Guardiola. Gli inglesi hanno chiuso la tournée asiatica superando al Nissan Stadium i padroni di casa dello Yokohama Marinos per 3-1.

Sblocca la gara Kevin De Bruyne al 18′, a cui segue il raddoppio di Sterling a ridosso dell’intervallo. Allo scadere il tris dei Citizens con Nmecha che da due passi mette dentro sull’assist di Bernabe.