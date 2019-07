L’Atletico Madrid contro Griezmann e Barcellona: il comunicato è durissimo

Situazione delicata per il futuro dell’attaccante Griezmann, l’Atletico Madrid non ci sta e parla di mancanza di rispetto, nel mirino anche il Barcellona colpevole di aver trovato l’accordo a marzo quando il francese era ancora sotto contratto. “L’Atletico Madrid è a conoscenza del fatto che il Barcelona e il giocatore hanno raggiunto un accordo a marzo”, ha scritto il club di Madrid in una lunga dichiarazione sul suo sito internet, affermando di aver rifiutato giovedì di concedere al club blaugrana il pagamento della clausola rescissoria da 120 milioni di euro. “La risposta dell’Atlético Madrid è stata ovviamente negativa, poiché sia l’FC Barcelona che il giocatore hanno mostrato una mancanza di rispetto per l’Atletico e per i suoi sostenitori”, conclude la nota.