Atletico Madrid, Joao Felix si presenta: “sono qui per fare la storia”

L’Atletico Madrid ha piazzato il colpo Joao Felix, si tratta dell’acquisto più oneroso della storia, presentazione in conferenza stampa. “Sono molto felice e desideroso di iniziare. Sono qui per fare la storia – ha detto il talentuoso attaccante arrivato dal Benfica – Il mio costo? Lo stabilisce li mercato, io penso solo a giocare, a fare il mio lavoro e ad aiutare il club. Mi hanno accolto tutti molto bene, spero di continuare così”. Sull’addio al Benfica: “è stato un momento speciale, ringrazio l’allenatore per quello che ha fatto, mi ha permesso di essere qui oggi. E’ stato difficile, porterò sempre il Benfica nel cuore, non è facile lasciare il Portogallo”.

“Voglio dare il massimo per ottenere il meglio dalla squadra – ha aggiunto – Se ho sentito Cristiano Ronaldo? E’ un gran giocatore, attualmente il migliore al mondo e forse il migliore di sempre. In nazionale mi ha parlato di Madrid, gli è piaciuta come città. Io sono qui per essere ricordato come Joao Felix. Cristiano è Cristiano, io sono Joao Felix”.