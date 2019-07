Bale-Real, parla ancora l’agente: “Non ci saranno accordi improvvisati per farlo andare via”

Continua la telenovela Bale-Real Madrid. Dopo le parole di Zidane di qualche giorno fa, era arrivata la risposta dell’agente, che aveva definito “ingrato” l’allenatore dei blancos. Nuovo botta e risposta oggi, in seguito alla precisazione del francese sulla posizione dell’esterno.

L’agente del gallese, Jonathan Barnett, è tornato a parlare, ribadendo la posizione del suo assistito: “Non ci saranno accordi improvvisati per farlo andare via. Gareth è uno dei migliori giocatori del mondo. Posso garantire che non andrà in prestito a nessun club e per ora è un giocatore del Real Madrid. Se dovesse succedere qualcosa che ci andasse bene, allora le cose potrebbero cambiare e lui potrebbe andarsene in un giorno o una settimana. Oppure potrebbe ancora essere un giocatore del Real tra tre anni, quando il suo contratto scadrà“.