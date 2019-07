Barcellona, apertura per il ritorno di Neymar: fissato il prezzo di cessione di Coutinho

Sono ore caldissime per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Neymar, dalla Spagna spiegano che il presidente blaugrana Bartomeu ha avvertito il presidente dei francesi Al Khelaifi che il Barcellona sarebbe disposto a valutare un eventuale ritorno in Spagna del fuoriclasse brasiliano. “Se un giorno deciderai di aprire la porta a Neymar, saremo disposti a parlare”, gli ha assicurato in occasione dell’ultimo vertice dell’Eca come riporta ‘AS’. Il Psg però non sembra convinto della cessione al Barcellona e quindi negli ultimi giorni sono circolate con insistenza anche voci sulla Juventus. Sempre sul fronte Barcellona i blaugrana non considerano una priorità la cessione di Coutinho, il club spagnolo ha comunque fissato il prezzo: 120 milioni di euro ed al momento non sono arrivate offerte all’altezza.