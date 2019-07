Bayern Monaco, ufficiale l’arrivo di Benjamin Pavard

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Bayern Monaco ha annunciato l’acquisto del terzino destro francese Benjamin Pavard, il cui accordo era stato già raggiunto il 9 gennaio scorso con il versamento della clausola rescissoria di 35 milioni di euro.

Il calciatore 23enne, proveniente dallo Stoccarda, è stato campione del mondo con la Francia a Russia 2018 ma è retrocesso quest’anno in seconda divisione tedesca con la sua ormai ex squadra. Giocherà in Baviera per le prossime 5 stagioni.