Benevento, Pierluigi Pardo: “Pippo Inzaghi? Un grande della storia del calcio”

“E’ un lavoro bellissimo e sono felice di raccontarlo. Ci vuole tanta passione, si racconta una cosa bella anche se la carichiamo di serietà e di significati eccessivi. Ma alla fine parliamo di pallone, di cose che non cambiano la vita alle persone”. Così Pierluigi Pardo ospite al Benevento cinema e televisione racconta il suo lavoro. Il giornalista sportivo non si risparmia a chi gli chiede come sarà il campionato del Benevento alla guida tecnica di mister Pippo Inzaghi: “Il campionato della Strega come sarà? Speriamo di non veder le streghe come l’anno scorso ai play off -risponde Pardo- Pippo è un grande della storia del calcio, un ragazzo molto intelligente. Secondo me non è ancora riuscito ad esprimere il suo calcio che sono sicuro, per tutte le ispirazioni che ha avuto per le partite che ha giocato, è un calcio di altissimo livello. In questi anni da allenatore forse ha avuto qualche paura di troppo nell’esprimere la sua personalità. Spero che questo sia l’anno giusto”.