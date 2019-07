“A metà luglio saremo pronti per andare in Comune per valutare insieme ai dirigenti di Palazzo d’Accursio la fattibilità del progetto di restyling dello stadio Dall’Ara“. Parola di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna.

“L’avanzamento progettuale prosegue e include l’Antistadio. I progettisti stanno definendo gli ultimi dettagli, poi andremo in Comune con il piano economico e fare le valutazioni ambientali. Lasceremo per ultima la definizione del partner dei lavori, ma stiamo rispettando i tempi“.