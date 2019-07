Bologna, Tomiyasu si presenta: “Chiamatemi Tomy, devo imparare l’italiano il prima possibile”

“Sono felice di essere qui, chiamatemi Tomy. Spero di restare a Bologna a lungo“. Queste le prime parole del nuovo difensore del Bologna Takehiro Tomiyasu, secondo giapponese nella storia del club emiliano dopo Hidetoshi Nakata.

“Voglio e devo migliorare: in questi primi giorni di ritiro sto imparando tante cose nuove. Devo comunicare di più con i miei compagni e per questo voglio imparare la lingua italiana il più velocemente possibile. Non ho parlato ancora di persona con Mihajlovic ma l’ho sentito al telefono. Non importa dove gioco, al centro o a destra, per me l’importante è giocare. Ho sentito il calore dei tifosi del Bologna, che mi hanno incoraggiato per strada: voglio far bene anche per loro“.