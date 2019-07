Buffon: “Chiellini resterà capitano della Juventus, avrò il numero 77”

“Devo ringraziare a Szczesny e Giorgio mi hanno proposto sia il numero 1 che la fascia di capitano. Ma io sono qui per dare il mio contributo e non per togliere qualcosa. Sono felice che Tek abbia l’1 e per Chiellini, che è un fratello, sarò orgoglioso di averlo come capitano”. Così Gigi Buffon parlando a margine dell’inaugurazione del Flagship Store a Milano, nel giorno del suo ritorno alla Juventus. “Avrò il 77 perchè è la mia storia, perchè lo usavo a Parma quando facendo una stagione sterepitosa approdai poi alla Juve”, aggiunge.

“E’ bellissimo poter giocare con Ronaldo. Agli sgoccioli grazie al Paris ho avuto la possibilità di giocare con Neymar e Mbappe e ora con la Juve con Ronaldo. Per giocatori con la mia esperienza e storia chiudere così una carriera importante è un regalo fantastico”.

Infine sul sogno Champions League, Buffon ha concluso: “Non puoi pensare solo a vincere la Champions, sarebbe l’inizio di un fallimento. E’ il trofeo più ambito e che dà più stimolo, ma la finale è a giugno. In mezzo ci sono 10 mesi importanti che ti permettono di arrivarci in modo positivo”.

