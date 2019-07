Cagliari, Klavan: “le differenze con il Liverpool? La preparazione…”

“Col Liverpool si andava in tour negli Stati Uniti o in Asia, bisognava subito affrontare partite impegnative, contro avversari di rango. Noi stiamo facendo un altro tipo di preparazione, e’ un vero “camp”: credo che sia la maniera giusta per arrivare bene all’inizio della nuova stagione”. Sono le dichiarazioni di Ragnar Klavan, il calciatore si prepara alla prossima stagione con il Cagliari. “Per noi e per il Club, che festeggia cento anni di vita, e’ un’annata importante. Vogliamo migliorarci nei risultati e nel gioco. Non voglio mettermi limiti: siamo una buona squadra, con tanta voglia di affermarci, e lavoriamo ogni giorno per raggiungere i nostri traguardi. Daremo il massimo delle nostre possibilita'”. Sui centrali difensivi, aggiunge: “Abbiamo dei difensori centrali molto forti ed e’ fondamentale: la stagione e’ lunga, bisogna mettere in conto infortuni e squalifiche, c’e’ bisogno di tutti. Non c’e’ una coppia titolare, tutti daranno il loro contributo. Walukiewicz? Mi sembra un giovane di ottime potenzialita'”.

“Fare un’esperienza in Serie A e’ uno dei motivi per i quali sono venuto in Italia. Stiamo parlando di uno dei cinque migliori campionati al mondo, un torneo in grande crescita: molti calciatori forti hanno scelto di trasferirsi qui. Sto facendo una bell’esperienza”. Sulla decisione di lasciare il Liverpool: “Non ho rimpianti per avere lasciato il Liverpool proprio nell’anno in cui ha vinto la Champions. Per carattere non sono uno che si guarda indietro e sono molto felice qui al Cagliari. Mi trovo bene, la citta’ e’ molto bella, con la sua parte storica e il Poetto, il clima e’ eccezionale e ho imparato a gustare il cibo sardo, soprattutto la fregola. Ho fatto la scelta migliore”.