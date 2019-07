Le ultime sul calcio estero, la mossa di Solskjear per trattenere Pogba: Steve Bruce è il nuovo tecnico del Newcastle

Si muovono anche le squadre all’estero, le ultime ore sono state importanti per diverse squadre. Il Newcastle ha annunciato il nuovo allenatore, si tratta di Steve Bruce, l’ex difensore del Manchester United prende il posto di Benitez, il contratto dell’ex Napoli non è stato rinnovato, tramite una nota sul sito ufficiale il Newcastle ha confermato la firma del contratto per 3 anni.

“Rimani allo United e diventerai una leggenda”, con queste parole Ole Gunnar Solskjear avrebbe tentato di convincere Paul Pogba a rimanere al Manchester United, è la notizia riportata dalla stampa inglese, il francese però non sarebbe ancora convinto, a vantaggio dello United però la valutazione del cartellino, circa 200 milioni, cifra difficilmente raggiungibile da Juventus o Real Madrid.

Nel frattempo sempre in casa Manchester United la prossima settimana sarà decisiva per il futuro di Lukaku all’Inter, secondo il Sun il club nerazzurro nelle prossime ore presenterà un’offerta ufficiale di 66 milioni di euro da pagare in tre tranche annuali, più una quindicina di milioni di bonus, i Red Devils chiedono 83 milioni senza bonus, esistono però i margini per portare a termine la trattativa ed in tempi brevi.