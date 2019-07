Altra giornata movimentata per quanto riguarda il calciomercato, sono ore caldissime, ecco tutte le ultime trattative. Il Cagliari continua la ricerca al sostituto del centrocampista Barella, arrivano conferme sull’interesse per il calciatore del Napoli Rog. Secondo quanto riportato Gianluca Di Marzio durante lo speciale calciomercato il Sassuolo ha messo nel mirino Toprak del Borussia Dortmund, calciatore di grande esperienza. Si muove la Roma, nelle prossime ore incontro per il difensore Toby Alderweireld, trattativa difficile per il difensore del Tottenham, più facile arrivare a Mancini e per il centrocampo si riduce la distanza con la Fiorentina per Veretout. Il Fenerbahce ha chiesto Khedira della Juventus. Il Milan sul difensore del Lipsia Dayot Upamecano. Tentativo dello United per Milenkovic della Fiorentina. Pezzella dell’Udinese verso il Parma.