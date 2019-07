Il calciomercato entra nella sua fase decisiva. Tanti i calciatori in attesa di cambiare maglia. Tra questi c’è sicuramente Mauro Icardi, attaccante argentino in uscita dall’Inter. Conte e la società sono stati chiari fin da subito: Icardi non rientra nel nuovo progetto nerazzurro. I club interessati non mancano, ma la richiesta dell’Inter spaventa le società: 80 milioni. Spuntano allora ipotesi di contropartite. Il Napoli, che appare la società più vicina a Icardi, potrebbe inserire Milik. La Roma darebbe Dzeko, che tanto interessa ai nerazzurri. Spunta persino un’ipotesi Higuain dalla Juventus, nel caso fosse il club bianconero ad avere la meglio. I bookmakers si sono scatenati sulle quote per la prossima squadra di Icardi. Per gli analisti di Stanleybet il Napoli, che è da più tempo sulle sue tracce di Icardi, resta nettamente favorito ed è dato a 1,80 nella scommessa sulla prossima squadra dell’argentino. Si gioca invece a 10,00 sulla Roma, riferisce Agipronews, mentre è proposta a 7,50 la conferma all’Inter. Resta ancora solida la pista Juventus, su cui la quota è fissata a 2,00.

