Calciomercato, i bookmakers: Zaniolo più vicino alla Juve che al Tottenham

Calciomercato sempre più nel vivo ed i prossimi giorni saranno fondamentali per chiudere alcune trattative avviate nelle ultime ore. Idee chiare anche per i bookmakers, in particolar modo la Juventus sarebbe intenzionata a portare a termine uno scambio con la Roma, coinvolti Higuain e Zaniolo, per il baby talento il Tottenham avrebbe offerto 20 milioni di euro più il cartellino Toby Alderweireld come contropartita tecnica. Come riportano gli analisti Stanleybet.it la destinazione più probabile di Zaniolo è la Juventus data a quota 2,00. A 2,50, riporta Agipronews, si piazza invece il Tottenham, distaccate le soluzioni Real Madrid (25), Inter (30).