Calciomercato Brescia, è fatta per Magnani: si accelera anche per altri due colpi

CALCIOMERCATO BRESCIA – Il Brescia continua la preparazione in vista della prossima stagione, l’obiettivo della squadra di Corini è quello di disputare un campionato tranquillo e confermarsi dopo la strepitosa promozione in massima categoria da un certo punto anche inaspettata. La dirigenza ha iniziato a muoversi sul mercato con l’obiettivo di puntellare la rosa, si è deciso ancora una volta di puntare sui giovani, aspetto fondamentale per un club come il Brescia. Si avvicina un colpo importante per la difesa, nelle ultime ore il presidente Cellino ha accelerato per il difensore Magnani, intesa raggiunta con il Sassuolo. Obiettivo importante anche per il centrocampo, si tratta del centrocampista Valzania, si sta lavorando ad un prestito e per l’attacco il Brescia è tornato in pole per Stepinski del Chievo.