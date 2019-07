Torna a parlare di Federico Chiesa il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Ecco le sue parole a Sirius XM, la stazione radio statunitense specializzata nel calcio: “Federico Chiesa resta alla Fiorentina almeno un altro anno, a meno che non ci sia qualcosa di cui io non sono a conoscenza. Ma non credo che ci sia. Aspetto qui in America lui, Milenkovic e Pezzella“.