Calciomercato Fiorentina, i viola tentano il colpo Llorente per l’attacco

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Fiorentina attivissima nelle ultime ore di calciomercato, il club viola ha intenzione di riscattare l’ultima deludente stagione e per questo motivo la dirigenza è intenzionata a muoversi in maniera importante. Non solo il possibile ritorno di Borja Valero, secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’ durante lo speciale calciomercato nelle ultime ore contatto con l’attaccante Fernando Llorente, l’ex Juventus è svincolato dopo l’addio al Tottenham dove è stato anche protagonista ed adesso starebbe valutando la proposta della Fiorentina. Previsti nuovi contatti nelle prossime ore e poi la risposta definitiva, la Fiorentina intanto fiuta il colpo Llorente.