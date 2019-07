CALCIOMERCATO INTER – L’Inter sta portando una campagna acquisti ottima, la squadra può essere considerata nettamente più forte dopo gli arrivi in nerazzurro del difensore Godin e del centrocampista Sensi, adesso le attenzioni sono rivolte sempre al centrocampo con un occhio sempre all’attacco. La prima sorpresa riguarda un’operazione in uscita, Nainggolan non rientra nei piani di Antonio Conte sia dal punto di vista tecnico che caratteriale, il belga potrebbe disputare la prossima stagione in Cina. E l’Inter prepara un altro doppio colpo, il primo è noto e riguarda Barella, il calciatore del Cagliari vuole solo l’Inter e la trattativa è ai dettagli. E poi è il turno di Arturo Vidal, l’ex Juve potrebbe lasciare il Barcellona, serve uno sforzo economico dell’Inter, il valore del cartellino è poco più di 20 milioni di euro.