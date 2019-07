Calciomercato Inter, la chiave per Dzeko potrebbe essere Zaniolo [DETTAGLI]

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter insiste per Dzeko. Come riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, potrebbe essere Zaniolo la chiave per sbloccare un affare che si è arenato nelle ultime settimane. Dodici milioni l’offerta dei nerazzurri, 20 la richiesta dei giallorossi. Ecco allora spuntare Zaniolo. L’Inter rivendica un diritto al 15% della futura rivendita del calciatore. Al centrocampista della Roma è fortemente interessato il Tottenham. Gli inglesi sono pronti a fare un investimento da oltre 50 milioni e l’Inter potrebbe rinunciare alla sua percentuale per avere Dzeko in cambio. Se ne parlerà nei prossimi giorni, quando si continuerà a trattare per Lukaku. La volontà del belga è chiara, resta da trovare l’accordo tra le due parti e la formula del pagamento.